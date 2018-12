Sedan tidigare är det klart att Vetlanda Speedway ska arrangera en JVM–semifinal för lag under sommaren. Och nu står det klart att det blir mer juniorspeedway på Vetlanda Motorstadion under 2019.

Under onsdagen blev det klart att upplägget för SM, JSM och USM görs om något under det kommande året. Tidigare har de tre tävlingarna avgjorts på samma plats men under 2019 delas tävlingarna på två orter.

Vetlanda Speedway arrangerar JSM den 7 september och USM samt SM kommer att köras i Hallstavik i slutet av juli.

– Det känns kul. Speciellt eftersom vi från klubbens sida hoppas på att ha två av våra förare med i startfältet, säger Mikael Wirebrand och syftar på Filip Hjelmland och Jonathan Ejnermark.

Filip Hjelmland kommer säkerligen vara en av favoriterna till segern på förhand tillsammans med Hjältevadskillen Alexander Woentin bland annat.