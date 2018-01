Att Eksjö kommun dras med ett stort budgetunderskott har inte väl inte undvikit någon. Siffror som 50 och 60 miljoner nämndes flera gånger under kvällens allmänpolitiska debatt. Just orden utmaningar och prioriteringar var det nog annars de vanligaste cementerade orden under debatten.

Utdrag ur debatten Utdrag ur partiernas anförande under den allmänpolitiska debatten. Annelie Hägg (.. Utdrag ur debatten Utdrag ur partiernas anförande under den allmänpolitiska debatten. Annelie Hägg (C) – Den kommunala budgeten överskrider nu en miljard kronor. Det sker ständigt att vi får till nya uppdrag, det sker förskjutningar mellan olika verksamheter och det är inte helt förenligt med att vi hela tiden får tillskjutna resurser, och det gör vårt uppdrag lite komplext. Det är då vi behöver plocka fram vår handlingskraft, vår öppenhet och vårt engagemang vilket är ett framgångskoncept för att skapa en attraktiv kommun för oss alla. Det är varje individ som kan göra skillnad exempelvis när det gäller miljö, fritidsverksamhet, skolverksamhet eller äldreomsorg. Carina Lindström (M) – Effektivisering och prioriteringar är vi vad vi måste fokusera på, vi måste våga ta tuffa beslut och stå för dem. Alla kommer inte vara bekväma, men rådande budgetläge tillåter inget annat. I ett bistrare ekonomiskt klimat så kommer sunt förnuft, flexibilitet och tasigförsamhet att bli än viktigare egenskaper hos våra medarbetare. Vi politiker måste se till att våra anställda inte bara vet vad vi vill och genomföra det, utan också varför. Vi måste vara tydliga med vilken ambitionsnivå vi vill ha. Grundläggande service ska kommunen alltid ansvara för, vi ska göra det vi är skyldiga att göra. Men vi kommer tyvärr inte längre att kunna göra allt för alla, så ser verkligheten ut. Ulf Svensson (SD) – 2018 är ett valår som kommer att gå till historien, både för kommun och riket i stort. Eksjö ska vara en trygg kommun att arbeta, bo och leva i. Vi har i dag många byggprojekt på gång och det är positivt att kommunen expanderar, det lyfter stadskärnan och många äldre vill bo centralt. Men vi får inte glömma att underhålla övriga anläggningar i kommunen och då österut, för det är dyrt att bygga nytt. Vår vision är att hela Eksjö kommun ska leva i alla väderstreck, det ska ges samma förutsättningar till utbildning, arbete och värdigt boende. Var man än bor i kommunen ska man känna sig tillfredsställd. Vi ser Eksjö kommun som en framtidskommun att växa i med rätt politisk styrning. Lea Petersson (MP) – Som alla vet så har vi ett ovanligt tufft ekonomiskt läge i kommunen. I bland är man förhoppningsfull för att i nästa stund känna ångest. Ångest över klimatet, ångest över koralldöden, you name it. För att då inte tala om polarisering i samhället, så mycket hat det finns människor emellan. Jag känner ändå hoppet spira när jag hör seriösa partier som också ser vikten av att ta klimat och miljöfrågor på allvar. Vi måste bli bättre på att skydda naturresurserna i vår kommun, vi måste minska kemikalieanvändningen och vi behöver vara extra rädda om åkermarken vi har. Sven-Olov Lindahl (L) – Vi kommer att behöva prioritera, effektivisera och reducera för att få ekonomin i balans. Nya åtaganden och löften finns det definitivt inte något utrymme för. Varje skattekrona måste komma kommunens invånare till största möjliga nytta. Alla goda krafter måste mobiliseras för att motverka antidemokratiska krafter, falska nyheter, ökad trygget och att slå vakt om varje människans rättighet. Kommunen kommer inte som förvaltning att klara detta på egen hand utan behöver hjälp av det civila samhället. Stöd till föreningsliv är ett särskilt effektivt sätt att utnyttja kommunens medel. Men det stödet kan aldrig vara utan villkor utan kommunen måste med sin förvaltning alltid i sitt handlande kräva trohet mot demokrati och mänskliga rättigheter. Anders Pansell (KD) – Vi kristdemokrater vill satsa på fler stödgrupper för barn. Vi vill ha en rejäl genomlysning av vår servicenivå som betalas med våra skattemedel och det ska ligga till grund för kommande beslut. I kommunen arbetar vi med hälsa och integration och arbete (HIA). Vi kristdemokrater vill omhulda detta eftersom det är en satsning som ger flerdubbelt tillbaka. Vi skulle vilja komplettera den här verksamheten med välutbildade team som kan arbeta ihop med öppenvården så vi kan plocka hem institutionsplacerade betydligt tidigare. Vi vill också ha en delad tjänst mellan Eksjöbostäder och socialen som bostadshandläggare. I dag har vi alldeles för många andrahandskontrakt, det är ett hinder för den som vill etablera sig i samhället. Diana Laitinen Carlsson (S) – Vi är trötta på det poliska spelet. Vi socialdemokrater vill vara med och ta ansvar. Det går om man tar tag i problemen på riktigt, om man har en tydlig styrning och ledning, om man fattar tuffa beslut på välgrundade underlag, och noggrant analyserar konsekvenserna. I stället för att verkligen fokusera på våra tunga kärnverksamheter och få dem att gå runt så har ni i Alliansen till största delen valt att fokusera på annat. Vi har många konkreta tankar om hur vi kan komma tillrätta med sjukskrivningar, bättre arbetsmiljö, få stopp på den gräsliga flyttkarusellen som pågår och komma tillrätta med bemanningen och få en skola i världsklass. Vi kommer att återkomma med de tankarna i rätta forum och då hoppas vi även att ni vill vara med och ta ansvar genom att lyssna, samtala på riktigt och samarbeta.

Samtliga sju partier som finns representerade i kommunen fick genom sin partirepresentant ett inledande femminutersanförande, se summering nedan. Men det var många övriga ledamöter som tog plats i talarstolen under kvällen och det svängde fort mellan ämnena som berördes.

Tomas Erazim (M) lyfte fram oron över drogerna bland ungdomarna i kommunen och menade att det vore en felaktig väg att dra in på antalet fältassistenter.

Annons

– Vad jag kommer att prata om framöver är de unga i vår kommun, framför allt de unga som har de svagaste rösterna eller har svårast att nå fram. Jag är rädd för att den här gruppen kommer att drabbas hårt. Det oroar mig att hur lätt det är att få tag på narkotika, vi vet att barn och ungdomar rekryteras, 12-13 åringar blir kurirer. Vi vet att det finns ett utanförskap bland barn och unga, jag vill att vi tänker på dem när vi framöver ska satsa och utveckla. Jag ser med fasa att en del av de här trygga vuxna nu tas bort på grund av besparingar.

Eva Ekenberg (MP) hoppades att vi om fem år ställt om till en hållbar kommun där vi förstått att avfall är en resurs, fler solcellanläggningar på taket, gång- och cykeltrafik prioriteras och att huvuddelen av maten är ekologisk.

– Jag hoppas också att vi uppnår de flesta miljömålen som vi satt upp i vår miljöplan 2013. Det innebär också att vi inte har byggt något på det så kallade jordgubbsfältet i Kvarnarp, säger Ekenberg som nyligen lämnade in motion där hon uttrycker att markerna i Kvarnarp ska skyddas från exploatering.

På det sistnämnda om jordgubbsfältet valde Mats Danielsson (M) att replikera.

– Vi moderater vill verka för fler attraktiva områden. Tillgången för kommunal mark för bostäder kräver fler alternativ och jag tänker då på det nämna exemplet, jordgubbsfältet. För 20 år sedan hade Kvarnarp inte så hög status, i dag är det eftertraktat. Jag har bott och promenerat i Kvarnarp i 20 år och jag har sett en enda person på fältet. Betänk det att det inte är någon naturlig brukningsenhet, vi talar om ett sidoarrende ägt av kommunen, det är kort sagt ingen framtida mark för jordbruk. I både sydväst, norr och väst har vi bostadshus.