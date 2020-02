Beskedet kommer från Kalifornien i USA, där Philip Wareborn redan nu har börjat så smått med förberedelserna till årets sommarkonserter.

Det var länge oklart om det skulle bli en fortsättning på sommarkonserterna. När Philip Wareborn var hemma över julen, och bland annat höll i en julkonsert i Barkeryds kyrka, hade han inte bestämt sig. Men efter några veckors funderande in på det nya året kom nu beslutet – det blir sommarkonsert för femte året i rad.

Stort publikintresse underlättade beslut

– Vi är oerhört tacksamma och glada att så många har dykt upp på konserterna tidigare somrar, säger Philip Wareborn, en av arrangörerna.

Konserterna har sammanlagt lockat cirka 7 000 besökare till ladugården under de här åren. Det har stärkt honom i beslutet att köra vidare.

Den 11 till 13 juni 2020 intar Uno Svenningsson och Rigmor Gustafsson scenen, uppbackade av ett husband.

Uno Svenningsson är en av landets välkända artister med mer än 30 år i rampljuset.

Han var 2017 en av deltagarna i "Så mycket bättre" i TV4, vilket gjorde att många nya musiklyssnare fick upp öronen för honom och hans många hitlåtar.

Många hits med Uno

Uno lär servera flera hits i ladugården, både från sin tid i bandet Freda, sina egna dängor och tolkningar från Så mycket bättre.

– Självklart är det ju också extra kul att han har rötterna i Småland, säger Philip och syftar på att Uno är uppväxt utanför Gnosjö.

Uno Svenningsson får vid sin sida Rigmor Gustafsson, en landets kanske mest populära jazzartister. Rigmor ska bjuda på många alster - Joni Mitchell, Beppe Wolgers och Diana Krall blandas med svenska klassiker och Rigmors egen musik, framhåller Philip Wareborn.

Foto: Karin Björserud

Rigmor Gustafsson var bland annat en av artisterna på bröllopskonserten för kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

2011 kom samlingsalbumet "The Signature edition 6" och 2014 släpptes albumet "When you make me smile", där flera av sångerna är skrivna av Rigmor Gustafsson.

Ny krögare fixar konsertmaten

Matservering ska det bli även i år i det gamla fähuset. Denna sommar ska krögaren Tobias Uppman stå för maten. Han kommer från företaget "Kocken &Jag" i Brandstorp norr om Habo.

– Det känns superkul att våga utveckla och förändra delar av konceptet inför sommaren 2020, säger Philip. Tobias har samma vision som oss, att laga så god mat som möjligt och använda sig av lokalt producerade råvaror.

Philip Wareborn understryker att köttet är ekologiskt och kommer från korna, som betat utanför ladugården.

Konst av Emma Sjödin

En ny konstutställning planeras i ladugårdens nedre del. Årets konstnär blir Emma Sjödin, verksam i Frövik utanför Forserum, "men har hela Europa som arbetsfält".

– Vi hoppas att det ska bli en fest fylld med härlig musik, spännande konst och goda smakupplevelser i naturskön miljö, säger han.

Biljettsläpp blir det redan den 14 februari och biljetterna säljs bland annat på Nässjö turistbyrå.