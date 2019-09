C More har köpt rättigheterna med start säsongen 2020. Avtalet gäller till och med säsongen 2022. Satsningen innebär att elitseriens samtliga 82 matcher sänds på C Mores kanaler. Två matcher per omgång, en på tisdagar och en på torsdagar, kommer att sändas linjärt på Sportkanalen och resterande sänds via streaming.

Mikael Holmstrand, vice ordförande i ESS (Elitserien Speedway Sverige), är väldigt nöjd.

– Att kunna följa alla matcher på tv är precis vad som efterfrågats från sponsorer, och supportrar ges samtidigt möjlighet att följa sitt lags bortamöten på bästa sätt, säger Holmstrand och fortsätter:

– Under säsongen 2018 inleddes en digital satsning med syfte att öka exponeringen och tillgängliggöra ligan, en satsning som slagit väldigt väl ut och ökat tillgänglighet och exponering avsevärt. I år har vi fortsatt utvecklingen av ligan genom att lansera en ny central medieplattform och införa en extra matchdag på torsdagar. Nu tar vi nästa steg och kompletterar den digitala plattformen med heltäckande TV-sändningar.