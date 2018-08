Storegårdshallen har under en tid varit i stort behov av renovering, och nu ser det ut som om det äntligen blir av. Arbetet är beställt av Eksjö kommunfastigheter och kommer ske under nästa år, med start under våren och färdigt senast i september. Det bekräftar kommunens fritidschef Stefan Hallberg.

– Det här är en fråga som är äldre än min tid på kommunen så att vi kan trygga ishallens framtid för ett antal år framåt känns oerhört tillfredsställande. Skridskoåkning är en viktig del i det svenska samhället och för föreningars överlevnad är det extremt viktigt att ha en ishall man kan lita på, kommenterar han.

Energieffektivitet

I arbetet kommer ishallen att få en ny bottenplatta, eller betongpist som det kallas, gjuten och ett nytt kylaggregat som drivs av koldioxid istället för ammoniak.

– För att vara energieffektiv vill man ha en så tunn is som möjligt, men pisten vi har är ojämn så vi har tvingats ha en flera centimeter för tjock is för att inte riskera att ismaskinen kör i och går sönder, berättar Hallberg.

– Och att personalen sen slipper hantera farliga ämnen som ammoniak känns också skönt.

Rejäl investering

Förändringarna är dock inget som besökarna kommer märka av.

– Det blir ingen utseendemässig skillnad utan det är framförallt driftsäkerheten som förbättras. Den gamla anläggningen har vi behövt lappa på hela tiden. Enligt beräkningarna kommer vi också halvera energikostnaden för hallen. Det var den stora anledningen till varför vi valde just den här lösningen.

Det kommer dock att kosta, en investering på 14 miljoner kronor, berättar Hallberg.

– Det är snuskigt mycket pengar. Men vi tittar på det långsiktigt. Tittar man på livslängden och att vi halverar energikostnaderna hämtar man hem det mesta på 20 eller 30 år.

Billigast inte alltid billigast

Hade man istället valt en likadan lösning som man redan har, med ammoniak, säger Hallberg att man hade kunnat komma undan två eller tre miljoner kronor billigare.

– Men då hade det istället varit dyrare i drift så den kostnaden hade vi kommit ikapp på fem eller sex år. Man kan inte bara titta på det som är billigast att köpa utan vad som blir billigast på sikt.

Ett annat alternativ hade varit att behålla anläggningen som den är.

– Men då hade vi fått fortsätta som i dag. När kompressorn rasar köpa en ny för några hundra tusen som håller ett tag och riskera att köra sönder ismaskinen. Man får antingen reparera eller amortera, det är bara att välja, säger han.