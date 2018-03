Nässjö har länge präglats av sitt musikliv. I replokaler har såväl låtar som drömmar växt fram. Även om Pop i sommarnatt länge varit ett signum för det lokala musiklivet, så är det de tyngre ljudbilderna som varit Nässjöbandens kännetecken.

Emotion var ett av dem, en fortsättning på SELA som hade sin scen inom kyrkan och vid flera tillfällen var förband åt Jerusalem. Sista spelningen blev i Nässjö sporthall i början av 80-talet, och efter det bildades Tiebreak där 70-talssoundet byttes mot Genesisinspiration.

20 000 hårdrocksfan

Många lokala band har begränsad livslängd, och även Tiebreak somnade in efter 40-talet spelningar. Mikael Lägermo fortsatte att skriva låtar, och spelade in en del av det i en enkel hemmastudio. En del spelades i radions demoprogram Guldgruvan. Så började han om på nytt med Ingmar Mårtensson, basisten i SELA. Där formades det som kom att bli Emotion.

Största spelningen kom i augusti 1988 inför 20 000 hårdrocksfan under den polska Jarocin-festivalen. Förfrågningar kom om turné i Ukraina, där bandet redan turnerat vid två tillfällen.

Delade studio med Backyard Babies

I lokala Opusstudion spelades skivan Tip to Toe in. Det var samma studio som Backyard Babies gjorde sina första inspelningar. De gemensamma nämnarna är fler. Mikael Lägermo, Emotions låtskrivare, sångare och gitarrist, var något år tidigare gitarrlärare åt Dregen och Johan Blomkvist. Det var innan Johan blev bandets basist. Banden delade även scen vid en spelning.

De fem låtarna på skivan Tip to Toe fick ett skivbolag att få upp ögonen, eller snarare öronen, för bandet. Fullängdaren Taste of Grapes spelades in. Några tusen exemplar låg pressade och reklamen var färdig för lansering i Europa i början av 1997. Bara fyra dagar före lanseringen gick det tyska skivbolaget som signat den i konkurs, och skivsläppet kom av sig.

Under sommaren genomfördes en turné på Balkan där kriget gått över i ett osäkert vapenstillestånd. Nytt låtmaterial tog form i hemmastudion. Drömmen om ett nytt skivförsök hägrade. Brief moments of peace var plattan som skulle ge karriären ett lyft, men inget bolag nappade. Några få demoskivor spreds bland de närmaste. Entusiasmen svalnade efter hand, och Emotion hade sin sista spelning hösten 1998.

Upp ur glömskan

Först flera år senare stod det klart att Taste of Grapes hade fått spridning efter skivbolagets konkurs. Den spreds av nätbaserade säljsajter. Den var signad av skivbolag som Emotion inte kände till, och än mindre hade kontrakt med. Senare tecknades ett avtal med ett japanskt företag, men det resulterade i en blygsam försäljning av skivor.

Albumet Taste of Grapes har lyfts upp ur sin anonymitet vid flera tillfällen. Retroactive Records med affärsidé att ge skivor en andra chans hörde av sig vintern 2006 och ville ge ut Tip to Toe. Det slutade med en skiva med material från de båda plattorna i en Special Edition med en pressning på cirka tusen exemplar.

Hösten 2012 lanserades 40 låtar på nytt, men på nätet denna gång. Tre fullängdare och en singel spreds i kanaler som Spotify, Itunes och Youtube.

Efter Emotion har Mikael Lägermo och basisten Ingmar Mårtensson gått vidare till andra musikaliska projekt. Nu 30 år efter Emotions största spelning spelar de tillsammans i bandet Palace of Plenty. Trummisen Peter Järpemark ingår också i bandet som spelar coverlåtar hämtade från en lång tidsperiod.