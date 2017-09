Spelarna vill ha riktigt gräs under fotbollsskorna, på något annat sätt kan inte uthyrningsfrekvensen tolkas. Under sommarsäsongen används inte konstgräsplanen särskilt mycket, om inte gräsplanerna är i dåligt skick av någon anledning. Sedan under vintersäsongen vänder det.

— Då är det träning måndag till fredag, och matcher på helger.

— Vi har fler önskemål än vad vi har att fördela, berättar enhetschef Pär Jansson.

Mest lag från kommunen

Han tittar på en slumpvis vald vecka i början av året. Planen är fullt uthyrd från halv fem, fem på eftermiddagarna till halv tio på kvällarna med undantag för fredagen. Flera matcher spelades under helgen.

Efter vecka 5 garanterar kultur- och fritidsförvaltningen att konstgräsplanen hålls efter. Innan dess kan den bokas så länge det inte ligger snö på planen, och beroende på vaktmästarnas arbetssituation.

Majoriteten av alla som hyr är lag från kommunen. Eventuella strötider kan hyras ut till externa intressenter.

— Men det är ytterst sällsynt.