Magnus Kullberg, som under 2019 lämnade sin roll som platsansvarig på Eksjö camping efter många år.

Vad kommer du ta med dig från 2019?

– Det största för mig var att jag hoppade av det här ekorrhjulet, jag har ju varit ansvarig under en lång tid på campingen och klarade den omställningen. Jag är fortfarande anställd men har inget ansvarsområde. Under året har jag gått in i styrelserna för de kommunala bolagen Eksjö Kommunfastigheter, Eksjöbostäder och Stridh & Son.

– Något som jag brinner mycket för är barn- och ungdomsverksamheten i församlingen. Att få lära känna Jesus är den yttersta grejen i livet.

Hur ska du fira nyår?

– Vi ska åka ut till några vänner på landet, det är en helt ny konstellation med en del gamla och en del nya bekantskaper.