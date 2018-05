– Kvinnan flydde från platsen, säger Nils Rydberg, vid polisen på Höglandet.

Misshandeln ska ha skett i en bostad i centrala Tranås. Polisen fick larmet vid 23-tiden på tisdagskvällen. Den misstänkte mannen anhölls i sin frånvaro under natten till onsdagen. I samband med en husrannsakan i en bostad hittades mannen senare under natten. Han fick följa med polisen och satt under onsdagsförmiddagen anhållen, misstänkt för misshandel och olaga hot.