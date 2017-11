En bilist voltade på riksväg 40 i Jönköping under morgonen. Det var halt på platsen och SMHI har utfärdat en varning för snö och halka i Jönköpings län under onsdagen.

– Det är besvärligt väder, säger räddningstjänstens Michael Simmeborn.

Även på riksväg 27 i Rydaholm inträffade en olycka mellan en lastbil och en personbil under morgonen. Där klagade en kvinna på nacksmärtor.