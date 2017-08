Traditionsenligt är Höglandskåren tillbaka med sina julshower - årets upplaga heter "Stjärnglans 2017" och äger rum 8-9 december.

— I år bjuder vi på amerikansk-svensk rock och stämningsfulla melodier, allt mixat med en av pionjärerna inom svensk stand-up. Det handlar om souldrottningen LaGaylia Frazier och Thomas Oredsson, säger Marcus Petersén, ordförande i Höglandskåren.

Välkänd stjärna

Showens stjärna blir LaGaylia Frazier, framhåller Petersén.

— Som Robert Wells favoritartist har hon turnerat med "Rhapsody in rock" flertalet gånger och 2016 gästade hon Håkan Hellströms konserter i New York och Ullevi. Få människor kan värma upp en decemberkväll som LaGaylia, som med sin enorma röstkapacitet sjungit sig rakt in i svenskarnas hjärtan, menar han.

Hon har på senare tid varit en av programledarna i underhållningsprogrammet "Talang" i TV.

En av pionjärerna

Thomas Oredsson har lång bakgrund inom teatern och var en av de första som började med stand-up comedy i Sverige i slutet på 1980-talet.

— Han brukar vara bra på att anpassa sitt material beroende på vilken publik han uppträder för, säger Marcus Petersén. Vi försöker alltid få med en hel del humor i våra julshower och årets upplaga blir inget undantag. Tanken är att våra föreställningar ska vara mer showbetonade och inte för mycket jul även om det förstås blir en och annan julklassiker.

Även en lokal artist finns med i årets upplaga - sångerskan Elenore Strand, Nässjö, är tillbaka i Höglandskårens julshow.

Utöver redan nämnda medverkar förstås Höglandskåren med sina musiker.

Tre föreställningar

I fjol valde Höglandskåren att gå ned från tre till två föreställningar i julshowen. Det var en föreställning under lördagen mot två tidigare år.

— Vi upptäckte att det var ett stort misstag, det var många som ville gå på en eftermiddagsföreställning och där missade vi en stor skara publik, säger Petersén.

Enligt Petersén har Höglandskåren bjudit på julshower i minst 25 år vid det här laget.

— 2005 togs ett nytt grepp med en större satsning och det är efter det konceptet vi fortfarande kör våra julshower. Vi har en ganska trogen publik, som kommer år efter år och det är vi glada för, menar Marcus Petersén.