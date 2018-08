Hon var senast i Eksjö i november förra året då hon sålde ut Olsbergs arena två gånger. Den 25 augusti är hon tillbaka, nästan på hemmaplan, igen.

Med en blandning av både nya låtar och gamla klassiker hoppas hon kunna underhålla publiken. Förväntningarna från Lena Philipssons sida är höga.

– Det känns jättekul att få komma till Eksjö och spela. Det är inte ofta jag är så nära hemmavid faktiskt, så det är extra roligt.

Sista stoppet

Eksjö stadsfest är sista stoppet på artistens stadsfestival-turné med start i juni och uppehåll runt om i landet. Det är första gången på flera år Lena Philipsson gör en liknande turné och hon tackade snabbt ja när hon fick frågan.

– Jag kände att det var kul, så jag tänkte att ja, jag vill nog ge mig ut och spela lite i sommar och ha lite extra kul med musikerna.

Under våren började Philipsson skriva några nya låtar som hon senare planerar att spela in, men också framföra under stadsfesten.

– Jag tänkte att jag ville ha någon ny låt, sedan har det blivit fler och fler.

– När folk inte har hört de nya låtarna kan det bli lite svårt, men vi får se hur det känns och hur det går ihop med det andra. Men jag har tänkt att det skulle vara några i alla fall.

Nästan hemmaplan

Innan konserterna i Olsbergs arena förra året var det ett tag sedan Lena Philipsson spelade så nära hemstaden Vetlanda. Att spela på, nästan, hemmaplan beskriver hon som speciellt.

– Jag tänker att ’nu är det nog många från Vetlanda där’, säger hon och fortsätter:

– Ibland kommer folk från Vetlanda också upp till Stockholm och Göteborg. Jag har märkt att det är glada Vetlandabor som sitter och tjoar.

”Det var jättefint”

Showen ”Jag är ingen älskling” som Lena Philipsson besökte Olsbergs arena med förra året blev en succé med 2 600 biljetter till dubbla föreställningar som sålde likt smör i solsken.

I sommar kommer det bli konsert, men förhoppningen är att det går lika bra som sist.

– Man brukar säga att man inte är profet i sin egen stad, men som jag minns det var det jättefint och två jättebra föreställningar i Eksjö i höstas. Jag kände mig väldigt uppskattad över att var där.