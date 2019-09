Här byggs 60-tal nya P-platser – då blir de klara

Fastighets AB Lindens satsning på parkeringsplatser vid Brinellgatan är nu i full gång och beräknas blir färdigt under november månad. Hur det går med satsningen på det planerade torget är just nu oklart. Det beror på vilka ekonomiska förutsättningar bolaget har under 2020, enligt Lindens vd Tomas Sandstedt,