Lindström trivs i play off: ”Gillar att komma in under skinnet på dem”

Efter ytterligare ett suddenavgörande åker Tranås AIF till Halmstad med vetskapen att seger tar dem vidare till nästa steg i play off-trappan.

– Vi går in med stort självförtroende efter segern senast, men har samtidigt en ödmjukhet inför uppgiften, säger formstarka backen Fredrik Lindström.