Tävlingen i Punta Cana vanns av amerikanen Brice Garnet som slutade på 18 under par.

För Tranåskillen David Lingmerths blev det till slut en delad 28:e plats. Detta efter att han gått tre under par under den avslutande rundan. En insats som innebar att han klättrade åtta platser och totalt hamnade på sju under par.

Resultatet i Punta Cana var David Lingmerths näst främsta i år. Prispengen för plats 28 blev drygt 19 000 dollar.