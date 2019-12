Tele2 har varnat för att TV4-kanalerna och C More kan släckas för en tredjedel av svenska hushåll natten till onsdagen om företaget inte kommer överens med Telia.

Tele2 menar att Telia inte velat förhandla.

– Det stämmer inte alls att vi inte förhandlar. Det är direkt felaktigt, säger Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More.