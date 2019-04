Under annandag påsk släpptes trupperna till Race Off 1 i Speedway of Nations. Tävlingen avgörs i Tyska Landshut den 4 maj där Sverige ställs mot Polen, Tyskland, Tjeckien, Slovenien, Ukraina och Italien.

I det svenska laget blir det stor Vetlandakoppling. Vetlandabon Peter Ljung är uttagen som en av de två svenska seniorförarna och han får sällskap av Vetlandaföraren Filip Hjelmland som U21–åkare.

Dessutom är Hjältevadskillen och tidigare Vetlandaföraren Alexander Woentin uttagen som reserv på U21–sidan. Kapten för det svenska laget är Fredrik Lindgren.

Även i Polens lag är Vetlanda Speedway representerat i form av Bartosz Zmarzlik.

De två bästa lagen från Race Off 1 är direktkvalificerade till finalen där värdnationen och regerande mästaren väntar. Även något av lagen på plats tre till fem har möjligheten att nå finalen via en liten omväg