Polisen fick under torsdagsförmiddagen in ett samtal från en person som berättade att en kvinna misshandlats av en man i Mariannelund.

När polisen anlände till platsen anträffade de en kvinna som uppgav att hon blivit misshandlad av en man. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, hade vissa skador, bland annat blåmärken.

Senare under dagen kliver en man i 40-årsåldern in på polisstationen i Eksjö och vill göra en anmälan att han blivit slagen av en kvinna. Det visar sig att det är samma man som misstänkts för misshandel av kvinnan tidigare under dagen.

– I det här läget grips mannen misstänkt för misshandel och anhölls senare under dagen, berättar Roger Olsson på Höglandspolisen.