"WELCOME TO HELL" (välkommen till helvetet) kallades den demonstration som anordnades av det vänsterextrema så kallade Svarta Blocket i den tyska staden Hamburg där G20-mötet (med världens 20 starkaste ekonomier) ägde rum under helgen.

Och det var ingen överdrift - staden befann sig bokstavligen talat i lågor.

De senaste dagarna har man kunnat se bilder på brinnande bilar, förstörda butiker, nedskräpade gator, maskerade vänsteraktivister och svarta rökmoln som fyllde luften i Hamburg.

SAMMANLAGT hade runt 100 000 personer samlats i Hamburg varav några tusen av dessa personer stod för det mesta av våldet. Nästan 500 poliser skadades i samband med upploppen och 228 personer omhändertogs av polisen.

Polisens talesperson i Hamburg sa till tv-kanalen NTV att det handlade mer om en "våldsorgie" än protester (SVT 7/7) och när Hamburgpolisen insåg att den inte skulle klara av protesterna helt själv begärde den extra resurser från resten av landet.

Det såg ut som ett litet krig mitt i staden, och spillrorna efter demonstrationerna fick laglydiga medborgare ta hand om efteråt.

I TYSKLAND tävlar nu politikerna om att fördöma våldsamheterna.

Inrikesministern Thomas de Maizière jämförde i måndags vänsterextremisterna med nynazister och islamistiska terrorister.

Och justitieministern Heiko Maas vill nu att det ska upprättas ett europeiskt register över vänsterextrema personer. Hans förslag har fått stöd från flera andra politiker med olika politisk hemvist.

Ett register kan låta bra i efterdyningarna av upploppen i Hamburg, men det finns också en risk att det används fel.

Att polis och underrättelsetjänst registrerar personer som brukar våld eller är på god väg att göra det är rättvist och till och med nödvändigt för att skydda medborgarna. Att registrera människor enbart på grund av politiska åsikter är något helt annat, och det ska inte staten hålla på med.

Förslaget om att registrera extremisterna verkar egentligen mest vara ett sätt för politikerna att i efterhand visa handlingskraft. De gjorde ju trots allt inte så mycket för att undvika situationen.

SJÄLVASTE de Maizière har sagt att vissa av extremisterna hade förberett sig upp till två år inför protesterna i Hamburg.

Om de Maizière nu hade den vetskapen innan protesterna borde följande fråga vara relevant: Varför var inte Hamburg bättre förberett på vänsterextremisternas intåg?

Alla komponenter som krävs för en perfekt soppa av vänsterextremism fanns tillgängliga under helgen.

Hamburg är en stad som har ett stort nätverk av tyska vänsterextremister. Det är också en stad som är lättillgänglig för extremister från andra länder.

Till det kan man addera att G20-mötet skulle gästas av kontroversiella makthavare som USA:s president Donald Trump, Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

TROTS 20 000 poliser på plats och trots förvarningar om våldsamheter (militären fick till och med uppmaningen att inte bära uniform, då de kunde bli måltavlor för våldsvänstern) var det ingen ordning och Hamburg förvandlades till ett brinnande inferno.

Det är otroligt att ett land som visste, eller borde vetat, vad som skulle komma ändå var så dåligt förberett.

Förbundskansler Angela Merkel har även fått kritik för att hon överhuvudtaget valde att anordna G20-mötet i en stad som samlar så många vänsterextrema.

Kan det vara så att politiker tror att vänsterextremister inte är så farliga?

Om de anser det är det skrämmande. För de borde hanteras på samma sätt som alla andra extremister.

I november kommer Sverige att ha ett EU-toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg. Om man inte är tillräckligt förberedd kan det bli en "Hamburg" även här.