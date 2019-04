Enligt häktningsframställan, som lämnades in till Eksjö tingsrätt under måndagen, är brottstiden lång. Gärningen, som alltså rubriceras som våldtäkt mot barn, ska ha skett på en adress på Höglandet under tre års tid.

Brottstiden är satt till februari år 2016 till samma månad i år.

Den misstänkte mannen, som är i 35-årsåldern, anhölls i slutet av förra veckan. Enligt åklagaren bör mannen nu alltså vara fortsatt frihetsberövad under tiden som polisutredningen pågår.

Åklagaren anser att det finns risk att den misstänkte mannen genom att undanröja bevis, eller på annat sätt försvårar sakens utredning, om han försätts på fri fot. Det finns också risk, menar åklagaren, att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet om han inte är frihetsberövad.

Åklagaren påpekar också, i häktningsframställan, att det för angivet brott inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Det framgår inte av häktningsframställan hur gammalt barnet är. Inte heller vilket förhållande mannen och barnet har till varandra.