Aschanska gården, som ligger i Gamla stan, har visningar två gånger per dag under sommaren. För något år sedan började Eksjö museum med att ha en visning per dag på engelska. De märkte att andelen utländska besökare ökade så mycket.

— Det var lite trevande i början. Men vi har sett en ökning av att det är fler som vill ta del av en engelska visningen, säger Pia Löfgren, museichef på Eksjö museum.

Få Eksjöbor

På frågan vilka det är som besöker Aschanska gården blir det ett självklart svar från Löfgren.

— Det är helt klart turister som kommer till Aschanska gården. Det är väldigt få Eksjöbor. Jag tror inte att det blir av för att det är så nära och man tycker att man kan gå när som helst. Man är ofta dåligt på att turista hemma.

— I stället håller man på med annat som trädgården, träffa släkt och vänner. När man reser bort gör man saker i stället.

Allting står kvar

Än så länge har det inte blivit några inställda visningar i sommar.

Varför ska man besöka Aschanska gården?

— Det är helt unikt att allting finns kvar från släkten Aschan. Syskonen var de senaste som bodde där. Dels var de själva väldigt måna om att spara och bevara som det såg ut på föräldrarnas tid.

— Det finns personmuseer runt om i landet, men där har man oftast fått konstruera, köpt till någonting eller återbördat någon som var där från början. Men här står allting kvar, eftersom syskonen bodde där fram tills det blev museum. Det hände aldrig någonting däremellan, säger Pia Löfgren.

En svårslagen sommar

Pia säger även att det är ett väldigt unikt tillfälle att se hur ett borgarhem såg ut för drygt 100 år sedan.

På Eksjö museum har besöksantalet varit som en normalbra sommar. Förra årets sommar är svårslagen menar hon.

— Det går inte att jämföra med förra året när vi hade motorcykelutställningen. Då slog vi alla rekord.

— De som kommer hit är väldigt nöjda när de går härifrån. De säger att det finns mycket och ett bra utbud för att vara en så liten stad, säger hon.

