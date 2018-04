Bandet startades 2002 i USA med medlemmarna Ulrik Bodstedt, på bas, Tony Samuelsson på trummor och John Steen på gitarr och sång, som även går under namnen The King, The Vicar och The Burgher.

Sin första singel "Marvellous" släppde de på ett amerikanskt bolag. Men de lämnade USA och flyttade hem till Sverige. De har en skara trogna fans runtom i Europa efter sina turneringar och radiospelningar.

De släppte som sagt nytt album under 2017, det sjunde i ordningen, då de även gick över till ett nytt skivbolag. Gruppen är redo för nya utmaningar och att göra ett bestående intryck på publiken som besöker deras konserter.

Fredagen den 24 augusti kommer de till Eksjö stadsfest.