Flera gånger har kommunen arrangerat en äldremässa. Nu vill även funktionshinderomsorgen synas, och planerar för en mässa i Pingstkyrkans lokaler den 18-19 april.

– Vi vill göra något roligt. Vi vill göra en happening för våra brukare, berättar enhetschef Christian Halldén som ingår i arbetsgruppen.

Han ska själv hålla i en intervjuhörna under mässan. Det är förvaltningschefen, en politiker, en anställd och en brukarrepresentant som ska få svara på frågor.

Mässan är tänkt att bli ett tillfälle att få mer information, men även prova på och upptäcka olika aktiviteter. Rälsen band medverkar under invigningen, det finns möjlighet att träffa hunddagisets gäster, testa olika hjälpmedel eller ta del av bibliotekets utbud av lättlästa böcker. Den dagliga verksamhetens kafé flyttar in i Pingstkyrkan under mässan.

Mosshaga teatergrupp visar en föreställning vid två tillfällen. En av föreläsarna under mässan är Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Han blev allmänt känd i och med filmen Hur många lingon finns det i världen. Han utsågs till Årets eldsjäl 2016.

Mässan är öppen för allmänheten, och kommunens högstadier och Brinellgymnasiet har bjudits in. Undantaget är onsdagskvällens disco, som bara riktar sig till funktionshinderomsorgens brukare.