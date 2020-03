Max von Sydow tillhör en av Sveriges allra största skådespelare genom tiderna, känd från många internationella succér. Han förlorade dock sitt svenska medborgarskap 1997 när han blev fransk medborgare 2002. Det var också i Frankrike von Sydow under söndagen somnade in.

– Det är med krossat hjärta och en oändlig sorg som vi måste berätta det oerhört smärtsamma att Max von Sydow har gått bort, den åttonde mars 2020, säger en representant från hans management i ett uttalande, skriver Expressen.

Max von Sydow har varit med i filmer som klassikerna ”Utvandrarna”, ”Sjunde inseglet” och förstås skräckfilmen ”Exorcisten”.

Han är även känd som skurken Ernst Stavro Blofeld i Bondfilmen ”Never Say Never Again”, i vilken Sean Connery spelade agent 007.

Under senare år har von Sydow, som föddes i Lund i april 1929, medverkat i ”Star Wars: The Force Awakens” och omåttligt populära tv-serien ”Game of Thrones”.