Namnet bakom Dotter är Johanna Jansson. Hon började tidigt skriva musik hemma i Arvika.

Hennes musik beskrivs som modern pop med coola texter med pampiga melodier, som är influerade av Joni Mitchell, First Aid Kit och Florence and The Machine.

Hennes låter Evolution och Cry är populära låtar som har spelats många gånger. Lördagen den 25 augusti uppträder hon på Eksjö stadsfest.