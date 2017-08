Miah är artistnamnet för Maria Hjelmqvist kommer från i Malmbäck. Maria jobbar till vardags som SFI-lärare i Jönköping. Låten som tog henne till finalen heter "That's when we all come falling down" och är skriven av låtskrivarduon Erik Anjou och Mikael Kullén.

— Jag vill kasta mig ut, det känns som jag lever min dröm nu. Tidigare var jag inte bekväm med att armbåga mig fram. Det kändes svårt att marknadsföra mig. Däremot har jag alltid haft en stark nerv på scenen, har Maria berättat i en intervju om medverkan i P4 Nästa till Smålands-Tidningen.

Finalen arrangeras 26 augusti i Linköping.

