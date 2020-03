Torbjörn Tillman

Torbjörn Tillman avled den 25 februari, 84 år gammal. En stor personlighet vid Smålands regemente (I 12/Fo 17) samt Livgrenadjärregementet och Östergötlands Försvarsområde I 4/Fo 41.

Lojalitet, trofasthet, ärlighet. Omtanke, osjälviskhet, integritet. Torbjörn Tillman ägde många fina egenskaper, en del av dem numera sorgligt bortglömda och oanvända. Orubbligt rak stod han för värden som vi bör ta till oss och vårda, inte bara i ord, utan i aktiv handling. Begreppet heder har kanske blivit lite kapat i dag, men vi talar om en verkligt hedervärd person, i den bästa bemärkelsen. Han var officer och gentleman.

En personlig egenskap som är värd att nämna lite särskilt är Torbjörns förmåga att i skrift uttrycka sig. Torbjörn Tillman var en författande pensionär av poesi och romaner. En biblioman med stort intresse för att skriva, läsa, samla och äga böcker. Detta kunde vi i skrivarverkstan konstatera efter ett besök i hemmet där ett eget bibliotek var väl uppfyllt.

Omkring året 2014 berättade en av medlemmarna inom Skrivarverkstan för Torbjörns dotter Catarina att vi ägnade oss åt skrivande i olika former, och att han var välkommen för ett första besök uppe på Fontänen, det var där vi höll hus. Torbjörn dök upp med stor förväntan om vad vi hade att berätta för honom. Han skulle bara vara där på prov. Det provet fick en fin utgång, där han snabbt visade vem han var, och han tyckte att dessa möten gav mersmak. Alltid spännande saker från hans sida. Ja, så småningom började han producera allt mer fina saker där bland annat hans dikter höll hög klass, för att med tiden formas till spännande böcker med sitt intressanta innehåll. Han hade alltid en källa av gamla goda kunskaper att ta till under sitt skrivande. Det var en fröjd att läsa det han åstadkom. Han älskade att skriva nattetid och fram på tidiga morgnar. Att skriva under denna tid på dygnet passade honom som handsken, och han gjorde det bra.

I sin familj fann han den kärlek, som stödde hans dagliga gärning och uppskattning för den omsorg, som han ägnade sina närmaste. I enlighet med sin önskan gravsätts han på Kristbergs kyrkogård i den östgötska mull, som han kom att betrakta som sin, efter familjens kringflackande, när den var som mest aktiv.

Vi saknar honom djupt och är innerligt tacksamma för att ha fått uppleva och lära av alla goda sidor hos en riktig förebild. Torbjörn Tillman är nu gången ur tiden, men inte ur minnet. På samma sätt som Livgrenadjärregementets anda lever vidare, men i andra former än förr, lever kamraten och vännen Torbjörn i våra hjärtan och sinnen.

Våra tankar går till hustrun Gudrun och barnbarnen Sofia och Johanna i denna svåra stund.

Hans Zettby, Cari Strandh, Fritz Widqvist, Gunilla Rahm, Ingemar Ingemarsson,

Birgitta Carlsson, Per Ingmanson, Fereshteh Karmini