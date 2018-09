Enligt lärarens polisanmälan ska våldtäkten ha skett på gymnasieskolan i fredags. Den misstänkte eleven har förhörts av polisen.

– Han förnekar brott, säger jouråklagare Klas Lööf.

Har eleven medgett att han varit på platsen och träffat läraren?

– De detaljer som kommit in under förhören går jag inte in på, säger Lööf.

– Utredningsåtgärder har gjorts av polisen och ska nu sammanställas, tillägger han.

Under onsdagen, när Lööf har läst igenom resultatet av den utredning som polisen hittills har gjort, kommer jouråklagaren att ta ställning till om han ska lämna in en häktningsframställan till tingsrätten mot den misstänkte eleven eller om denne ska försättas på fri fot.