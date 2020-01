Det var i onsdags som ett stort pådrag kallades till en lägenhet i Vetlanda då en granne larmade om att trapphuset var rökfyllt. Ett 20-tal brandmän från Vetlanda, Landsbro och Nässjö kallades till platsen. Där kunde det konstateras att en soffa fattat eld.

En man fick föras till sjukhus och vårdades på intensivavdelningen för allvarliga skador. Mannen, som är i 60-årsåldern, har nu fått lämna sjukhuset.

Denna man är också misstänkt för att ha startat branden, och under vistelsen på sjukhuset har han hållits anhållen. Under fredagsförmiddagen begärdes mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Men senare under dagen återkallades häktningsframställan och mannen är nu släppt på fri fot.

– Den misstänkte var bara hörd kort innan. Under förmiddagen hölls ett längre förhör tillsammans med den försvarande, och då framkom sådana uppgifter som gjorde att vi bedömde att det inte var så att han behövde vara häktad eller anhållen, så anhållandet är hävt och han är försatt på fri fot, berättar assistentåklagare Emma Harrius.

Mannen är däremot fortfarande misstänkt för mordbrand.

– Men det finns inte skäl för att han ska vara frihetsberövad.

Vad händer nu?

– Nu fortgår utredningen. Det är en del teknisk bevisning och förhör som ska hållas, säger Emma Harrius.