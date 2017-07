Mannen greps 8 juni av polisen i Thailand. Han har därefter varit frihetsberövad i Örebros häkte misstänkt för flera grova våldtäkter och frihetsberövande av en 17-årig flicka i Örebro län. Men för två veckor sedan släpptes han.

– Bevisläget försämrades så att jag kunde inte hålla honom häktad längre men förundersökningen är inte nedlagd, säger åklagaren Karl-Erik Antonsson till SVT nyheter i Örebro.

Istället blev han förflyttad till häktet i Jönköping då han misstänkts för en grov misshandel av en kvinna i på en ort i Nässjö kommun. Händelsen ska ha inträffat någon gång i mitten av maj där han ska ha misshandlat en kvinna han var bekant med.

– Det är en allvarlig misshandel som rubriceras som grov utifrån att målsägande fått en del skador. Hon har fått en armbåge ur led, en fraktur i ögonbotten och skador över hela kroppen egentligen. Från början var det till och med rubricerad som synnerligen grov men det har vi ändrat nu, berättar kammaråklagare Anna Mårtensson från Jönköping till Smålands Dagblad.

Och på fredag är det tänkt att du ska lämna in åtalet?

– Det stämmer, så kommer det att bli. Jag kommer sitta med det under morgondagen och sedan skickar jag in det under fredagen till Eksjö tingsrätt.

Efter händelsen i Nässjö kommun så anhölls mannen i sin frånvaro. Han anhölls senare för brotten i Örebro och Mårtensson valde då att ta bort sitt anhållande. Men utredningen har ändå fortsatt i ärendet i Nässjö kommun.

– Vi bestämde att Örebro skulle begära honom häktad i sin frånvaro och efterlysa honom då vi visste att han var i Thailand. Vi har under tiden jobbat på med vårt ärende som att han var frihetsberövad i vårt ärende. Redan när han kom till Sverige hade vi kommit väldigt långt i utredningen.

Något åtal kring händelserna i Örebro verkar det inte bli i Eksjö.

– Jag har mest varit i kontakt med den åklagaren för att höra om de skulle väcka åtal för då ska man helst samordna detta, men det ser det inte ut att bli. Mannen är även åtalad för ofredande och skadegörelse i Kalmar, det har jag sett till att det flyttas till Eksjö tingsrätt.

Huvudförhandlingen är preliminärt bestämd till 25–26 juli i Eksjö tingsrätt.

– Jag har själv semester då så det blir en kollega till mig som har hand om det då, berättar Mårtensson.