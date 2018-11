På torsdag kväll bjuds det på countrymusik i Kulturverkstan i Österbymo. Elin Bemark, just nu aktuell med musikalen Sound of Music, på samma plats, bjuder på både egna låter och översatta klassiker. Att det blev just i Österbymo är ingen slump.

– En sån fin scen, här skulle vara kul att ha en konsert, tänkte jag första gången jag kom hit, berättar Elin.