Mia, som numera bor i Jönköping, gick på helspänn med mobilen till hands redan i tisdags. De hade lovat att höra av sig från Stockholm i början av augusti. Så ringde ett 08-nummer och hon förstod snabbt att hon hade gått vidare.

— De frågade om jag var ledig den helgen först, och det var jag ju, säger hon.

Men hon fick hålla sig att med berätta det förrän det blev allmänt känt i söndags. Det resulterade i många sms med grattis och hejarop.

De växte upp ihop

Mia är, likt förra årets vinnare Noomi Thorstensson, från Malmbäck, vilket kan sätta det småländska samhället riktigt på kartan.

— Det är lite häftigt, säger hon och berättar att både hon och Noomi är uppvuxna i Klockargårdskyrkan där det sjungit ihop sedan de var små.

— Musiken har varit förenande, menar hon och berättar att det var Noomis pappa som föreslog att hon skulle vara med och sjunga i kyrkan.

Hennes största projekt

Vinner Mia riksfinalen skulle det innebära att hon får sin låt ”That´s when we all come falling down” spelad på radion i ett år framöver.

För hennes egen del finns det ett par låtar på lager som ska mynna ut i en EP, en skiva med några låtar, i höst. Trots att hon har familj ser hon inte några problem med att få plats med musiken i sitt liv om artistkarriären skulle ta fart.

— Det är bara så roligt, man får prioritera det som är roligt, tycker hon.

Hon tror att det är helt rätt tid i livet för att ta musiken till nästa steg och hon har länge drömt om att få spela in sin egen musik.

Barn i november

Just nu är Mia gravid och ska få barn i november, vilket gör att hon kommer vara väldigt mycket hemma.

— Musiken blir mitt största projekt, utöver att vara mamma, säger hon.

Låten handlar, som tidningen tidigare skrivit om, kriget i Syrien som hon märker av varje dag på sitt jobb som SFI-lärare. Meningen är, just nu, att hon inte ska släppa sitt lärarjobb även om musiken skulle ta mycket tid.

— Jag vill ha en fot kvar i jobbet. Jag älskar det och det är så meningsfullt, berättar hon.

Svårt vinna i Jönköping

Hela februari var hon utomlands och tog inte tag i tävlingen på riktigt förrän hon kom hem. Tillsammans med låtskrivarna bestämdes det att de skulle ta en låt som var någorlunda färdig och ett par veckor innan sista datumet kunde de skicka in den färdiga låten.

— Det kändes svårt att vinna i Jönköping, säger hon, eftersom det var så många bra låtar.

Även om det var roligt att få vinna tycker hon är det är en konstig grej att tävla i musik då det handlar mycket om tycke och smak.

Troligtvis tilltalade låten många och nu hoppas Mia på många röster i riksfinalen som hålls den 26 augusti i Linköping.