Rivningsvåg genom centrum

Förra året utsågs Sveriges vackraste stad i en omröstning. Det blev Sundsvall. Nu söks den fulaste. Det ska tolkas som staden med den mest förfulade stadskärnan. Under 60-och 70-talen gick en rivningsvåg genom Sveriges städer. Äldre bebyggelse fick ge vika för parkeringshus och fyrkantiga varuhus. Nässjö var inget undantag.

I omröstningen som äger rum i Arkitekturupprorets Facebookgrupp ligger Nässjö just nu på plats nummer 20. Det är städerna som ligger 15 i topp som får motiveringar. Genomgående för dessa städer är tycks vara en framtidstro som fick en rivningsvåg att dra fram som en tsunami över en äldre och varierad centrumbebyggelse.

Öppen omröstning

Allmänheten både nominerar och röstar. Omröstningen är öppen till den 21 oktober. Staden som får den osmickrande utmärkelsen ska utöver någon form av prisceremoni, få ett konkret förslag på hur staden kan bli attraktivare igen.

Även om Nässjö i nuläget ligger risigt till i omröstningen är placeringen bättre än landets tre största städer. Till och med Stockholm ligger sämre till. På Arkitekturupprorets hemsida görs det dock klart att även om Stockholm också fått sin beskärda del av förfulade hus där parkeringshuset Elefanten en gång var en symbol, så är det ändå en vacker stad. Alla röster går därför över till Boxholm, som på grund av sitt namn (och möjligen utseende) får symbolisera arkitekturen med förkärlek för kantiga hus.

Skicka in fina bilder

