Vägarbetet med den nya förbifarten på riksväg 32 mellan Eksjö och Tranås har pågått under drygt två månader. I söndags öppnade vägen upp igen och all trafik som under tiden kört igenom Aneby tätort är tillbaka på den större vägen.

Tålmodiga Anebybor

— Det har gått bra. Anebyborna har varit tålmodiga. I början var det oro för hur det skulle gå med all tung trafik som skulle gå igenom samhället men vi har inte fått några incidentrapporter från inne i centralorten, säger Anebys kommunchef Anne Hallberg och berättar att kommunen tillsammans med Trafikverket hållit i informationsmöten där kommuninvånare fått chansen att lyfta frågor om vägomläggningen.

Kommunchefen vill också lyfta det som varit positivt med mer trafik inne i samhället.

— Fler har upptäckt Aneby när de kör igenom det. Många har bara kört förbi, men nu har de stannat till inne i tätorten, säger Anne Hallberg.

Ingen ökning av incidenter

Räddningstjänsten har heller inte fått in rapporter på större incidenter.

— Det har gått över förväntan kan man säga. Vi har haft tre uppdrag och då har det handlat om tunga fordon som skurit ner i kanten men inget mer än så, säger Bo Christensson, räddningschef på Räddningstjänsten i Aneby kommun.

Tillräckliga resurser

Den olycka som skedde utanför Flisby där en kvinna skadades allvarligt efter en frontalkrock med en lastbil kan inte förklaras av vägomläggningen enligt räddningschefen.

— Trafikolyckor händer hela tiden. Såklart ökar ju risken när det blir mer trafik på en liten väg, men vi har inte fått några olyckor inne i samhället vad vi känner till. Vi har rutiner och resurser för att klara av de här typerna av olyckor. För vår del har det inte inneburit någon skillnad hanteringsmässigt, säger Bo Christensson.