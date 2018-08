Höstkalkning av länets sjöar inleds i dag onsdag, med med båt- och helikopterspridning. Sjöar i Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd, Habo, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda ska kalkas under hösten. Totalt rör det sig om 244 sjöar i länet.

Ett tidigare stort nedfall av försurade ämnen och en berggrund fattig på kalk har gjort det svårt för sjöar och våtmarker att neutralisera det sura nedfallet. Kalkning höjer pH-värdet och motverkar de negativa effekterna på växter, fiskar och djur som försurningen för med sig.

– Vissa arter skulle sluta reproducera sig och till slut dö ut om vi inte kalkade, säger Ingela Tärnåsen, handläggare på Länsstyrelsens vattenavdelning.

Att befinna sig i närheten av sjöar som kalkas är inte farligt, men boende i området kommer att underrättas av respektive kommun.

– Man ska förstås inte befinna sig under en helikopter som kalkar. Vi startar först nu, just för att folk börjar skolan och jobbet och inte är ute och badar och fiskar i lika stor utsträckning. Men också för att inte störa det känsliga djurlivet tidigare under sommaren. säger Ingela Tärnåsen.



Foto: Lars Pehrson/TT

Tidigare kunde kalkningen leda till att stora dammoln spreds över stora områden Det kraftiga dammet från kalken kunde också förväxlas med brandrök.

– Numer använder vi en kalkprodukt som består av en blandning av grövre fuktad kalk och en kalkfällningsprodukt som är en restprodukt från avhärdning av råvatten som ska bli dricksvatten.

– Det gör att kalkningen blir mer precis då det faller rätt ner. Förr kunde en ansenlig mängd föras iväg med vinden om det blåste, säger Ingela Tärnåsen.

Från och med den 15 augusti kommer sjöar och vattendrag i länet kalkas med helikopter med start i Gislaved.