Hyran för två paviljonger vid Prästängsskolan fanns inte med i budgetunderlaget. En kostnad som finns med under hela renoveringstiden till 2019, och ligger på 1,3 miljoner per år.

— Vi har ett resultatunderskott som vi definitivt inte tycker är rimligt, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.