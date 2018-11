Vissa tider på året, framför allt under semestermånaden juli, minskar behovet av förskola och fritids betydligt. Då samordnas också barnomsorgen så att endast ett fåtal avdelningar är öppna.

Föräldrarna får anmäla vilka behov de har och utifrån det planeras bemanning av personal.

Det har dock visat sig att många barn aldrig dyker upp på förskola eller fritids.

– I somras var 42 barn anmälda till barnomsorg under veckorna 28-31. I verkligheten kom bara 18, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Dryga kostnader

Som en naturlig följd av det stod kommunen där med en överdimensionerad personalstyrka, vilket innebar dryga lönekostnader. Det blev även utgifter för måltider som beställts men inte utnyttjades samt övertalig arbetskraft både i Furulidsköket och inom lokalvårdsgruppen.

Nu väntar skärpta regler. Kommunstyrelsen har beslutat enligt det förslag som barn- och utbildningschef Bosse Rofors lämnat. Det innebär att det, från årsskiftet, inte längre räcker med lämna in ett schema till den avdelning som barnet tillhör. De vårdnadshavare som behöver förskola eller fritids under de aktuella perioderna ska skriva till barn- och utbildningsutskottet och motivera vilka behov de har under sommaren och mellan jul och nyår.

– Då blir det mer skarpt läge.

Enligt Bosse Rofors är förändringen nödvändig.

– Vi behöver använda vår personal när det är barn på plats i vår verksamhet och måste kunna planera för rätt bemanning, säger han och fortsätter:

– Vi vill också att vår ordinarie personal i största möjliga utsträckning ska få sin semester så som de önskar.



Kommunstyrelsen har sagt ja till ännu ett förslag från barn- och utbildningsutskottet. Det handlar om de timmar som föräldrar med barnomsorg kan utnyttja utöver den schemalagda tiden när de arbetar eller studerar.

Färre timmar

I dag har vårdnadshavarna 25 timmar per läsår till sitt förfogande för att exempelvis kunna göra läkarbesök. Enligt barn- och utbildningsutskottet har förmånen krävt mycket omorganisation i personalens scheman.

Från och med årsskiftet sker en förändring. Då blir de 25 timmarna 10 per läsår för varje familj, oavsett antal barn.

Bosse Rofors anser att Aneby, trots minskningen, ändå är en generös kommun.

– Ingen av våra grannar på Höglandet erbjuder vårdnadshavarna extratimmar.

Kommunstyrelsen har klubbat en tredje förändring som rör barnomsorgen. Den handlar om allmän förskola. De 15 kostnadsfria timmarna är i dag fördelade på tisdag, onsdag och torsdag.

Från och med nästa år får den som vill placera sitt barn i allmän förskola på måndagar eller fredagar betala ordinarie taxa.