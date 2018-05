Det händer saker på mäklarfronten i Aneby. Arne Gustavsson och hans assistent, hustrun Siw, har valt att gå i pension efter 30 år inom branschen.

För åtta år sedan gick han in i Länsförsäkringar. Den som vill köpa eller sälja en bostad i Aneby via det bolaget kommer att kunna göra det även i fortsättningen. Johan, Fredrik och Bo Lennings går in i kedjan. Det gäller från och med 16 maj. Lennings Mäklarservice byter också namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, men blir kvar i de nuvarande lokalerna.

Till en början ägnade sig det familjeägda företaget framför allt åt försäljning av jord- och skogsfastigheter. De senaste åren har man även förmedlat många villor och sommarhus.

Arne Gustavsson och familjen Lennings påpekar att det finns en god marknad i Aneby.

– Varje år byter ett 100-tal villor och fritidshus samt ett 20-tal bostadsrätter i kommunen ägare.

Mindre utbud

Just nu är det dock lite mindre utbud och de objekt som kommer in säljs snabbt.

– Det blir bra när Aneby Bostäders nya lägenheter vid Svartågården är klara, då får vi lite mer omflyttning i samhället.

Som det ser ut i dag har Länsförsäkringar och Lennings tillsammans 70-75 procent av fastighetsmarknaden i Aneby. Förhoppningen är andelen ska bli ännu större.

– Vi vill växa och utvecklas som mäklare, säger Johan, Fredrik och Bo Lennings.

Trion tror på Länsförsäkringars koncept.

– Bolaget har ett starkt varumärke.

Arne Gustavsson har i sin tur varit angelägen om att lämna över sin verksamhet till goda händer.

– Jag har ju jobbat upp fastighetsförmedlingen och vill att den ska fortsätta att utvecklas, säger han.

Enligt Thomas Evaldsson, försäkringsförmedlare på Länsförsäkringar, blir det en stor fördel för Lennings att kunna ta del av det kontaktnät som Länsförsäkringars anställda har.

– Det är också en styrka att redan finnas på orten. Att misslyckas då är nästan omöjligt, säger han.

Nämnas kan att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling startade för cirka tolv år sedan. Nu är man den tredje största kedjan i Sverige och den snabbaste växande.

Till sist några ord om Lennings. Företaget startades 1947, av Bos far Hans Lennings. I början var det en maskinhandel för jord och skog, men de senaste 20 åren har man ägnat sig åt mäkleri.

Att det fram till nu framför allt har handlat om att sälja jord- och skogsfastigheter har att göra med familjen Lennings stora intresse för det området.

– Vi har också egna jord- och skogsfastigheter, säger Johan, Fredrik och Bo Lennings.

Den yngre generationen, Johan och Fredrik, har varit mäklare i företaget i cirka tio år.

– Även om vi har haft andra jobb tidigare har vi alltid varit involverade i mäkleriet. Det är ett jättetrevligt jobb, säger Johan och Fredrik Lennings.

Arne Gustavsson kommer att slutföra de förmedlingar som var pågående den 15 maj.

