Just nu pågår Smålands-Tidningens artikelserie "Valkollen" inför valet 9 september. Under ett antal veckor kommer partirepresentanter ge svar på frågor som som rör Eksjö kommun. I dagens sammanställning diskuteras bland annat hur möjligheterna ser ut att bygga en utpräglad kulturscen.

– Det är inte den högst prioriterade frågan just nu, skriver Liberalerna.

– Kulturen som en av våra tre mest prioriterade frågor, skriver Vänsterspartiet.