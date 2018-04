Rhys Clarstedt föddes i USA men flyttade till Sverige under barndomen. 2016 debuterade hon, under artistnamnet Rhys, med singeln ”Swallow your pride”. I början av 2017 släppte hon hitlåten ”Last Dance”.

”Årets stjärnskott och framtidens stjärna är några av alla hyllningsepitet som sätts på denna unga lovande talang då Rhys lovordas av kritikerna och spås bli Sveriges nya musikexport”, skriver Fiesta Eksjö i sitt pressmeddelande om bokningen.