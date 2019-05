Efter flera års uppehåll kör nu Eksjö konstförening återigen en konstmarknad.

– Det har varit så många som har frågat om vi inte ska köra igen, nu har vi bestämt att det var dags igen, säger Christina "Kicki" Ekbladh, ordförande i föreningen.

För den som vill vara med lämnar in max fem konstverk på lördagsmorgonen. Kicki påpekar att det inte är några konstnärer som får lämna in sina egna verk, utan det är privatpersoner som lämnar in tavlor som de kanske har tröttnat på eller inte har plats för. De som lämnar in får själva sätta priser på sina tavlor.

Lite senare under förmiddagen öppnar marknaden och försäljningen.

– Det blir en salig blandning av tavlor som vi kommer få hänga upp, säger Kicki.