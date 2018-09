Skolattacken på Råslättsskolan – detta har hänt 07.56 Polisens kommunikationsavdelning får information om att en elev attackerat två andra .. Skolattacken på Råslättsskolan – detta har hänt 07.56 Polisens kommunikationsavdelning får information om att en elev attackerat två andra elever med stickvapen på Råslättsskolan. 08.09 Grips den elev som misstänks för knivattacken efter vittnesuppgifter. Två lindrigt skadade elever har förts till Länssjukhuset Ryhov, där de stannar för observation. 09.00 Kommunens krisgrupp håller möte. Oroliga föräldrar kommer till skolan. Uppgifter framkommer om att eleven varit maskerad vid attacken. 11.30 Kommunen och polisen håller gemensam presskonferens. Under dagen kommenterar skolminister Gustav Fridolin händelsen. 15.50 Åklagarmyndigheten meddelar att pojken kan misstänkas för försök till mord.

Två elever knivskadades lindrigt i skolattacken på Råslättsskolan tidigt på onsdagsmorgonen. Polisen grep kort därefter en minderårig pojke för attacken.

Flera vittnen som tidningen har pratat med ger en samstämmig bild av händelseförloppet och att skolpersonal och föräldrar jagade bort pojken från området.

– Vad jag hört hade han på sig mask så det verkar som något han tänkt ut innan, föräldern Ahmed Hamou sagt till tidningen.

Senare på onsdagseftermiddagen uppgav Åklagarmyndigheten att pojken kan misstänkas för försök till mord.

”Eftersom det är fråga om en person under 15 år har en utredning inletts enligt § 31 i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Gärningspersonen har under dagen förhörts av polis och är nu omhändertagen av socialtjänsten”, skrev åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande under gårdagen.

– Sammantaget anser vi att vi har vi en god bild av vad som hänt. Allt tyder på att det var fråga om en ensam gärningsperson som agerat på egen hand, säger kammaråklagare Heléne Thomasson som leder utredningen.

– Utredningen fortsätter nu. Det handlar främst om förhör med unga personer och det är vår önskan att dessa personer får höras så opåverkade som möjligt, säger Thomasson.

Sent på onsdagskvällen framkom nya uppgifter om attacken. Enligt Aftonbladet ska den utpekade pojken skrivit på sociala medier att han planerat att genomföra ett dåd på sin skola. Enligt tidningen ska samma pojke också synts i skräckfilmsmask på flera bilder. På en bild på Instagram för en månad sedan syns en gestalt som håller en stor kniv i handen. Ansiktet döljs av en ”Scream”-mask och i en kommentar till bilden skriver användaren: ”Masken har kommit”. På torsdagsmorgonen bekräftar åklagaren att de har tagit del av bilderna och filmerna.

– Det är uppgifter vi har också. Vi har säkrat en hel del material men jag kan inte uttala mig om vi har säkrat allt. Det här är ju inte en vanlig förundersökning utan vi har en särskilt utredning och det här är en del av bevisning i ärendet. Det är mer en utredning för att ta reda på vad som har hänt och ge socialtjänsten underlag för att de ska kunna gå vidare med ärendet, säger Heléne Thomasson.

Under samma användarnamn på Youtube framkommer det i klipp att det inte blir några fler videos. Orsaken är att personen ska genomföra ett dåd på sin skola. ”Mina måltavlor kommer att bli människor som förstört mitt och mina vänners liv”, beskriver användaren.