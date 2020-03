Sverige

Bedömningen baseras inte på situationen i Sverige, där 14 fall hittills har rapporterats, utan till stor del på läget i Europa, där hundratals personer på kort tid smittats i bland annat norra Italien med ett 30-tal dödsfall till följd.

– Det är framför allt utifrån erfarenheter från andra länder. Därför måste vi ha med det i beräkningen. Samtidigt vet vi att vi jobbar bra med att hitta fall i Sverige och jag tycker fortfarande att vi har bra kontroll på situationen, säger Anders Tegnell, Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog.

Det är andra veckan i rad som riskbedömningen för allmän smittspridning i Sverige höjs.

TT: Hur många fall kan vi vänta oss i Sverige?

– Det är jättesvårt att veta. Vi kommer säkert att se ett antal fall till de närmaste veckorna, så länge situationen ser ut som den gör i Italien. Vad som händer efter det vet vi inte, det är väldigt svårt att spekulera i, säger Tegnell.

Stoppa Iranflyg

Folkhälsomyndigheten vill också stoppa direkta flygförbindelser med Iran med anledning av coronavirusets utveckling där. Myndigheten bedömer inte att Iran har kontroll över spridningen i landet. Därför har man skickat en så kallad hemställan till Transportstyrelsen, som har mandat att dra in tillståndet för flygbolaget Iran Air.

– Det bygger på två premisser. Dels den mycket oklara situationen i Iran. Vare sig de som kommer från Iran eller vi har en aning om vad som händer i Iran. Vi befarar också att situationen kommer att förvärras. Dessutom har det varit svårt att få dessa passagerare att delta i smittspårning, säger generaldirektören Johan Carlson.

Krishanteringsrådet samlas

Enligt honom finns ett stort antal svenskar i Iran som vill åka hem.

Senare i dag samlas även regeringens krishanteringsråd. Rådet inrättades i december 2008 efter kritik mot regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004. Rådet leds av inrikesministerns statssekreterare, Elisabeth Backteman.

– Det handlar om att få en lägeskoll, en helhetsbild, men också att kunna blicka framåt. I ett sånt här skede som vi är i är det viktigt att hantera situationen här och nu, säger hon till Sveriges Radio.

Skogsbränderna 2018

I krisrådet ingår rikspolischefen, säkerhetspolischefen, Överbefälhavaren (ÖB), generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Andra myndigheter kan kallas in och Folkhälsomyndigheten kommer också att delta.

Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år, men rådet kan som nu extrainkallas under allvarliga händelser och kriser. Senast rådet extrainkallades var i samband med de stora skogsbränderna sommaren 2018. Även gruppen för strategisk samordning i regeringskansliet, GSS, har aktiverats för att följa händelseutvecklingen.