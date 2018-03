Det kan vara på sin plats med lite extra försiktighet i trafiken när vägarna just fått ett nytt snötäcke. Inte minst är detta kanske sant i en vid dessa väglag särdeles olycksdrabbad korsning i Eksjö, nämligen mellan Vetlandavägen och Borgmästare Munthes väg. Under vintern har ett flertal bilar kanat ner och blivit stående i diket här, och under tisdagen var det dags igen.

– Det är riktigt halt på platsen. Och hela korsningen är välvd och lutar utåt, så det blir lätt att man glider vidare om man kommer med för mycket fart. Dikena är djupa också så hamnar bilen där fastnar man ju, förklarade insatsledare Jörgen Franzén vid räddningstjänsten.

Inget allvarligt

Tisdagens avåkning var dock inte av allvarligare art. Efter att bärgningsbilen dragit upp bilen på vägbanan igen gick det bra att fortsätta färden mot Vetlanda. Spår i den nya snön på platsen skvallrade dessutom om att ytterligare en bil nyligen glidit av vägen och in i en stolpe i korsningen, men tagit sig därifrån utan räddningstjänstens inblandning.

– Det är ju inte direkt några hastigheter när man kör inne i stan, och egentligen behöver man inte ringa efter oss om man bara glidit av vägen. Om det inte läcker något från bilen eller någon är skadad är det inget räddningsuppdrag, då räcker det med att ringa bärgare, förklarar Franzén.

Många kör för fort

Det kan också vara en av förklaringarna till att medan förbipasserande bara i vinter sett ett flertal bilar ligga i diket vid korsningen, har räddningstjänsten endast totalt fyra ärenden där sedan 2016.

Annons

– Det är en korsning folk genar igenom hela tiden också, vilket kanske gör att man inte sänker hastigheten tillräckligt. Hade man haft en refug i mitten på vägen hade man kanske fått ner hastigheten, säger Franzén.

Franzén har dessutom en sista uppmaning i dessa tider, utöver att ta det lugnt i halt väglag.

– Lägg inte på sommardäcken än. Påsken är annars en typisk helg när många väljer att göra det, men vintern är fortfarande här och kan komma tillbaka igen.