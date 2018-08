Under söndagsförmiddagen har inte polisen i Jönköpings län fått in några anmälningar om grövre brott som skett under stadsfesten.

– Det har varit lite ordningsstörande och fylleri men jag kan inte se att der skett några allvarligare brott, vilket är positivt, säger Thomas Agnevik, presstalesperson och fortsätter:

– När det är stadsfest och avlöning i kombination brukar leda till misshandling och tråkigheter.

Att flera poliser och ordningsvakter syntes under hela stadsfesten var inte en slump.

– Vi försöker alltid planera våra resurser så vi har lite extra vid avlöning, och är det stadsfest finns det dubbla skäl att vara gott om poliser, säger Thomas Agnevik.

Genom att vara på plats ville polisen förebygga grövre brott, någonting de ser ut att ha lyckats med.

– Att folk blir berusade är svårt att förhindra, men om några blir stökiga har vi en möjlighet att ingripa tidigt.