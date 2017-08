50 länder hade skickat sina bästa utövare i olika friidrottsgrenar till Győr i Ungern förra veckan. Tranåskillen Johan Claeson, 16, kvalade in till tävlingen i Danmark och fick representera Sverige i ungdoms-OS på 400 meter häck.

Målet inför tävlingen var att slå personligt rekord och ta sig till final. Men det gick betydligt bättre än så för Johan.

– I försöket kom jag fyra och var lite besviken först. Jag hade inte riktigt koll på tiden och jag tveksam om det räckte till en final. Men sen när man fick reda på att vårt heat var klart snabbare än det andra så var det skönt. Jag hade fjärde bästa tid inför finalen, säger Johan Claeson.

Tiden 54,11 i försöket var ett nytt personligt rekord med åtta tiondelar. Men det skulle inte stå sig speciellt länge.

– Det var några smådetaljer jag kunde göra bättre i finalen. Så jag visste att jag kunde springa snabbare.

Göra sitt egna lopp

I finalen fick Johan starta från bana åtta då han gick vidare på tid. Han menar att det inte var den bästa banan för han.

– Jag tänkte att jag får göra mitt egna lopp därifrån. Jag blir inte lika störd till exempel om jag skulle ha en annan bana och någon springer fort utanför och man hänger på och tappar rytmen. Det var bara att hitta positiva saker helt enkelt. Jag åkte till Ungern utan någon press alls och det räckte till en silvermedalj.

Johan var efter cirka 200 meter inte riktigt med i täten. Men de sista 200 meterna gick betydligt snabbare och det räckte ända fram till en silvermedalj på tiden 53,88.

– Det var ett häftigt upplopp. Ett sådant har jag nog aldrig gjort innan. Det var väldigt roligt att korsa mållinjen och se att det bara vara nederländaren framför en.

Firade med tårta

Hur stort det här är har inte riktigt hunnit smälta in hos sextonåringen än. Silvret firade han tillsammans med sina tio lagkamrater med lite medaljtårta. Totalt tog det svenska laget i friidrott hem fem medaljer under ungdoms-OS.

Det händer mycket för Johan Claeson nu. Härnäst är det ungdoms-SM i Falun som står på agendan. Där kommer han tävla i 110 meter häck, 300 meter häck och i höjdhopp.

Efter SM kommer han flytta till Växjö för att börja första året på friidrottsgymnasiet, men han kommer fortfarande att representera Tranås AIF.

Drömmer om OS 2028

Vad tror du om chanserna under SM?

– Höjdhopp tränar jag inte mycket teknik i. Jag har hoppat 1,84. Kan jag ta 1,90 så är jag bra med. Jag har ingen press på mig utan det är för att ha kul.

– Men i häck kommer jag väl vara favorit att vinna. Jag tänker inte så mycket på det utan jag åker dit som vem som helst. Gör jag mitt bästa så kommer det nog gå bra.

Om du får blicka framåt några år, vad har du för målbild då?

– När jag är 23 år så går OS förhoppningsvis i Paris. Man får se om man får möjligheten att kvala in dit. Annars så är målet OS i Los Angeles 2028 när jag är 27 år. Då har jag väl som störst möjlighet att kunna kvala in. Men man vet inte som händer och hur man utvecklas under de här åren. Jag tar ett år i taget och försöker förbättra så mycket som möjligt.

– Men det finns stora mål som man drömmar om. Det måste man nästan ha för att kunna pusha sig själv i träningen. Den här silvermedaljen gör att man blir ännu mer motiverad att träna hårdare och bli bättre.