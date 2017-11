Polisen utreder över 30 fall där unga kvinnliga ungdomsledare i Jönköpings län fått brev skickade till sig från en anonym avsändare – brev som innehållt grov porr. Det rapporterar P4 Jönköping.

– Det första brevet innehöll papper med text, en påhittad pornografisk berättelse där jag förekom med namn. Det var ett grovt sexuellt innehåll, berättar en av de drabbade ungdomsledarna anonymt för TT.

Breven är undertecknade av "pastorn" som önskar "Guds frid".

Annons

De drabbade kvinnorna är främst från Pingströrelsen och Equmeniakyrkan, och breven ska även innehålla hänvisningar till texter från rörelserna.

– Det fanns också interna frikyrkliga referenser. Jag fick intrycket av att det är någon som väl känner till våra sammanhang som har skrivit, berättar ungdomsledaren som TT pratat med.

Enligt P4 Jönköping har brev av den här typen skickats till olika kvinnliga ungdomsledare i frikyrkan under flera års tid. Nationellt forensiskt centrum, som bearbetat de spår polisen har skickat in på analys, har konstaterat att förövaren har slickat igen kuverten och via saliven har man fått dna-träffar.

Man har kunnat sammanföra 36 fall från åren 1995-2017, av vilka två hunnit preskriberas, skriver P4 Jönköping.