Det var grannar till den aktuella lägenheten som ringde polisen efter att de hört högljudda kvinnoskrik och tumult från bostaden.

— Vi ryckte ut direkt på larmet. När det handlar om rapporter om kvinnoskrik från en bostad så är det allvarligt så vi sätter alltid hög prioritet på det, säger Johan Norrman.

Väl på plats så mötte polisen upp med de skärrade grannarna som hade anmält händelsen. Polisen gick sen till den aktuella lägenheten och började banka på dörren.

— Vi bankade länge på dörren och var redo att bryta oss in när en något förvånad herre öppnade dörren, säger han.

Hjälpligt påklädd?

— Jo då. Det får man nog ta och säga. Han försäkrade i vart fall att det inte var någon fara, och vi fick senare följa med in i lägenheten för att försäkra sig att allt var bra med kvinnan också. Hon såg bara glad ut när vi kom in och hade inga fysiska skador.

Hur reagerade de på att ni kom dit?

— De såg ut att ta det med ro. De tyckte nog att hela händelsen var lite lustig. Vi sa iallafall att de fick ta och tänka lite på grannarna framöver innan vi gick därifrån, säger Johan Norrman och skrattar.

— Vi gick sen och tackade grannarna för att de ringde in. Vi är måna om att berömma människor som larmar för det kunde ju ha varit en allvarlig händelse. Som polis är vi ju alltid beredd på det värsta, säger han.

Ansträngt läge i sommartider

Anledningen till att polisområdeschefen Johan Norrman själv var ute på patrulluppdrag säger han beror på det ansträngda läget som semestertiderna för med sig.

— Alla i poliskåren måste hjälpas åt nu under sommaren, och jag försöker ta så många pass jag kan där jag kan vara med ut på fältet. Det råder ett ansträngt personalläge just nu, och det är inte bara jag som är ute på patrulluppdrag. Vi har även utredare som får åka ut på utryckningar och handläggare som får gå in som utredare för att fylla ut, säger han.

Var det skönt att få komma ut lite på fältet igen?

— Ja, alltså. Det är nyttigt att få komma ut lite och få en uppdatering om hur poliserna på fältet jobbar. Jag är ju själv gammal polis och det är även bra för mig att inte alltid sitta bakom ett skrivbord. Man kan inte leva på gamla meriter, säger han.

Nytt jobb

Som JP tidigare rapporterat om så har Johan Norrman nyligen annonserat sin avgång som polisområdeschef i Jönköpings län. Detta för att kunna hoppa på en ny tjänst som chef inom kustbevakningen. Han säger själv att han gör detta av två skäl.

— Det är blandade känslor som jag lämnar det här jobbet som har varit väldigt roligt och lärorikt, och jag är noga med att påpeka att jag inte söker mig från någonting. Det nya jobbet innehåller spännande utmaningar då det ger mig ett nationellt ansvar. Sen så innebär det nya jobbet att jag jobbar från Stockholm som huvudbas, vilket är viktigt för mig av familjeskäl.