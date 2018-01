Mannen var initialt misstänkt för dråpförsök, olaga hot, vapenbrott och misshandel. Brotten ska ha skett mot en person som mannen har en nära relation med.

Assistentåklagare David Larson lämnade under onsdagen in en häktningsframställan mot mannen. I den finns inte rubricering försök till dråp med. Rubriceringen har ändrats. Mannen är således misstänkt för misshandel och olaga hot vid flera tillfällen under perioden 30-31 december förra året. Han misstänks även för vapenbrott den 31 december samt misshandel och olaga hot vid ett par andra tillfällen under november och december förra året.

Nära relation

En del av brotten ska, som tidningen tidigare berättat, ha begåtts i Sävsjö under nyårsaftonens eftermiddag. Mannen har sedan dess varit frihetsberövad.

– Det är en händelse som har skett i nära relation, säger Fredrik Magnusson, vid polisen på Höglandet.

Polisen är i övrigt förtegen kring det inträffade och hänvisar till den pågående förundersökningen.

– Det pågår en förundersökning i ett ganska kritiskt läge, kommenterar Magnusson polisens val att inte gå ut med mer information.

Häktningsförhandlingen kommer att ske under torsdagen.