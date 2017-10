Polisanmälningarna som gäller inbrotten i Nässjö under de senaste dagarna är många. Tillvägagångssättet är, enligt polisen, detsamma vid merparten av inbrotten. Tjuven, eller tjuvarna, har krossat ett fönster bredvid entrédörren och sträckt in handen. Därefter har man låst upp ytterdörren och gått in för att söka igenom husen.

Ola Svensson, vid polisen på Höglandet, är förvånad över att polisen ännu inte fått några samtal från vittnen som har gjort iakttagelser i samband med något eller några av inbrotten.

– De använder ett ganska vågat tillvägagångssätt, säger Ola Svensson och syftar till att entrédörrarna som gärningspersonen, eller personerna, har tagit sig in genom oftast ligger på framsidan av husen.

– Det är lite lustigt att vi inte har några iakttagelser, säger han.

Vill ha tips

Polisen tar gärna emot tips, på telefon 114 14, från personer som har gjort observationer i samband med något eller några av inbrotten. Även små detaljer kan vara av stor vikt för polisens fortsatta arbete.

– Vi vill göra bedömningen, säger Svensson som därmed uppmanar allmänheten att ringa om stort och smått som kan ha samband med stöldvågen.

Många drabbade adresser

Inbrotten har bland annat skett på Hagagatan, Gamlarpsvägen, Ingsbergsgatan, Smålandsgatan, Smultronstigen och på Hjortronstigen. I en del av fallen är det konstaterat vad som stals, andra villaägare kommer att lämna in en förteckning över det stulna godset till polisen när husen har gåtts igenom ordentligt.

Inom kort kommer polisen att prata med drabbade villaägare. Man kommer också att knacka dörr hos en del grannar till de drabbade för att försöka samla in viktig information kring stöldvågen i Nässjö.

– Det bekymrar oss verkligen att det har varit så många villainbrott under helgen, säger Ola Svensson.